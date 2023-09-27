В Воздушных силах ВСУ показали, как украинские летчики проходят обучение и адаптируются к западным истребителям F-16. Сюжет опубликовали в YouTube.

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Летчики в свободное время знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и отрабатывают общие задачи в составе пары, звена и эскадрильи.

Сам тренажер состоит из очков виртуальной реальности, ручки управления "двигателем", монитора, системного блока и педалей. Военные отметили, что джойстик (та самая ручка управления. – Ред.) находится справа, а не по центру, как в самолетах советского образца, и к этому тоже нужно адаптироваться.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что после тренировки на тренажерах летчики отправляются в страны Европы, где обучаются уже на настоящих боевых самолетах.

"Это значительно сокращает продолжительность подготовки за границей", – сказал он.

По его словам, эти симуляторы есть в распоряжении фактически у всех бригад тактической авиации.

Игнат добавил, что в программное обеспечение симуляторов загружены реальные карты территории Украины, поэтому летчики уже фактически "летают" в небе родной страны.

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