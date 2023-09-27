В Воздушных силах ВСУ показали, как украинские летчики проходят обучение и адаптируются к западным истребителям F-16. Сюжет опубликовали в YouTube.
Летчики в свободное время знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и отрабатывают общие задачи в составе пары, звена и эскадрильи.
Сам тренажер состоит из очков виртуальной реальности, ручки управления "двигателем", монитора, системного блока и педалей. Военные отметили, что джойстик (та самая ручка управления. – Ред.) находится справа, а не по центру, как в самолетах советского образца, и к этому тоже нужно адаптироваться.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что после тренировки на тренажерах летчики отправляются в страны Европы, где обучаются уже на настоящих боевых самолетах.
"Это значительно сокращает продолжительность подготовки за границей", – сказал он.
По его словам, эти симуляторы есть в распоряжении фактически у всех бригад тактической авиации.
Игнат добавил, что в программное обеспечение симуляторов загружены реальные карты территории Украины, поэтому летчики уже фактически "летают" в небе родной страны.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это возможно от 5 до 10 самолетов).
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