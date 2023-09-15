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Данилов: Шведские истребители Gripen высококачественные, но не заменят Украине F-16

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 23:08
Данилов: Шведские истребители Gripen высококачественные, но не заменят Украине F-16 - Фото
Алексей Данилов (Скриншот)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии Украинскому радио, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

Данилов напомнил, что Украина рассматривает многие варианты боевых самолетов, однако первоочередным должен быть вопрос предоставления Воздушным силам именно F-16.

"Приоритетом для Украины является F-16, и в этом есть определенная логика, потому что это оружие имеет очень мощные возможности для того, чтобы у нас был паритет в воздухе с Вооруженными силами РФ", – подчеркнул он.

Комментируя шведские Gripen, Данилов сказал, что они также "высококачественные и хорошие". Но если Украине предоставят эти самолеты, это не снимет вопрос, что на вооружении ВСУ должны быть и F-16, заявил секретарь СНБО.

"F-16 обязательно будут в нашем небе, потому что это гораздо важнее для нас в плане использования именно по врагу", – резюмировал Данилов.

Читайте также: ВСУ подтвердили: в сентябре США начнут обучение украинских летчиков на F-16

Милана Головань
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войнаавиацияf-16gripenАлексей Данилов
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