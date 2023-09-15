Данилов: Шведские истребители Gripen высококачественные, но не заменят Украине F-16

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии Украинскому радио, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

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Данилов напомнил, что Украина рассматривает многие варианты боевых самолетов, однако первоочередным должен быть вопрос предоставления Воздушным силам именно F-16.

"Приоритетом для Украины является F-16, и в этом есть определенная логика, потому что это оружие имеет очень мощные возможности для того, чтобы у нас был паритет в воздухе с Вооруженными силами РФ", – подчеркнул он.

Комментируя шведские Gripen, Данилов сказал, что они также "высококачественные и хорошие". Но если Украине предоставят эти самолеты, это не снимет вопрос, что на вооружении ВСУ должны быть и F-16, заявил секретарь СНБО.

"F-16 обязательно будут в нашем небе, потому что это гораздо важнее для нас в плане использования именно по врагу", – резюмировал Данилов.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – неизвестно).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Такие условия назвал Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, из которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.

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