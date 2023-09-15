Данилов: Шведские истребители Gripen высококачественные, но не заменят Украине F-16
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии Украинскому радио, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.
Данилов напомнил, что Украина рассматривает многие варианты боевых самолетов, однако первоочередным должен быть вопрос предоставления Воздушным силам именно F-16.
"Приоритетом для Украины является F-16, и в этом есть определенная логика, потому что это оружие имеет очень мощные возможности для того, чтобы у нас был паритет в воздухе с Вооруженными силами РФ", – подчеркнул он.
Комментируя шведские Gripen, Данилов сказал, что они также "высококачественные и хорошие". Но если Украине предоставят эти самолеты, это не снимет вопрос, что на вооружении ВСУ должны быть и F-16, заявил секретарь СНБО.
"F-16 обязательно будут в нашем небе, потому что это гораздо важнее для нас в плане использования именно по врагу", – резюмировал Данилов.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – неизвестно).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Такие условия назвал Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, из которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.
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