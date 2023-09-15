Данілов: Шведські винищувачі Gripen високоякісні, але не замінять Україні F-16

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в коментарі Українському радіо, що навіть попри високу якість шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.

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Данілов нагадав, що Україна розглядає багато варіантів щодо бойових літаків, проте першочерговим має бути питання надання Повітряним силам саме F-16.

"Пріоритетом для України є F-16, і в цьому є певна логіка, бо ця зброя має дуже потужні можливості для того, щоб ми мали паритет в повітрі зі Збройними силами РФ", – наголосив він.

Коментуючи шведські Gripen, Данілов сказав, що вони також "високоякісні та добрі". Але якщо Україні нададуть ці літаки, це не зніме питання того, що на озброєнні ЗСУ мають бути й F-16, заявив секретар РНБО.

"F-16 обов’язково будуть в нашому небі, тому що це набагато важливіше для нас в плані використання саме по ворогу", – резюмував Данілов.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – невідомо).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.

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