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Данілов: Шведські винищувачі Gripen високоякісні, але не замінять Україні F-16

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 23:08
Данілов: Шведські винищувачі Gripen високоякісні, але не замінять Україні F-16 - Фото
Олексій Данілов (Скриншот)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в коментарі Українському радіо, що навіть попри високу якість шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16. 

Данілов нагадав, що Україна розглядає багато варіантів щодо бойових літаків, проте першочерговим має бути питання надання Повітряним силам саме F-16.

"Пріоритетом для України є F-16, і в цьому є певна логіка, бо ця зброя має дуже потужні можливості для того, щоб ми мали паритет в повітрі зі Збройними силами РФ", – наголосив він.

Коментуючи шведські Gripen, Данілов сказав, що вони також "високоякісні та добрі". Але якщо Україні нададуть ці літаки, це не зніме питання того, що на озброєнні ЗСУ мають бути й F-16, заявив секретар РНБО.

"F-16 обов’язково будуть в нашому небі, тому що це набагато важливіше для нас в плані використання саме по ворогу", – резюмував Данілов.

Читайте також: ЗСУ підтвердили: у вересні США розпочнуть навчання українських льотчиків на F-16

Мілана Головань
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війнаолексій даніловавіаціяF-16gripen
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