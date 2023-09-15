Данілов: Шведські винищувачі Gripen високоякісні, але не замінять Україні F-16
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в коментарі Українському радіо, що навіть попри високу якість шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.
Данілов нагадав, що Україна розглядає багато варіантів щодо бойових літаків, проте першочерговим має бути питання надання Повітряним силам саме F-16.
"Пріоритетом для України є F-16, і в цьому є певна логіка, бо ця зброя має дуже потужні можливості для того, щоб ми мали паритет в повітрі зі Збройними силами РФ", – наголосив він.
Коментуючи шведські Gripen, Данілов сказав, що вони також "високоякісні та добрі". Але якщо Україні нададуть ці літаки, це не зніме питання того, що на озброєнні ЗСУ мають бути й F-16, заявив секретар РНБО.
"F-16 обов’язково будуть в нашому небі, тому що це набагато важливіше для нас в плані використання саме по ворогу", – резюмував Данілов.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – невідомо).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.
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