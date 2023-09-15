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ЗСУ підтвердили: у вересні США розпочнуть навчання українських льотчиків на F-16

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15.09.2023, 19:59
ЗСУ підтвердили: у вересні США розпочнуть навчання українських льотчиків на F-16 - Фото
Винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю NV вперше офіційно підтвердив, що у вересні українські льотчики розпочнуть тренуватися на винищувачах F-16 у США.

За його словами, у вересні на авіабазі в Техасі розпочнеться "мовна" підготовка українських пілотів і технічного персоналу до навчання на бойових літаках.

США, каже Ігнат, вже дали на це дозвіл.

"Де, як не у США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є й інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів", – заявив він.

Речник ПС також підтвердив, що українські пілоти із бойовим досвідом із кінця серпня проходять навчання на F-16 у Данії. За його словами, там льотчики Повітряних сил ЗСУ вже виконують ту програму, яку їм запропонували партнери.

Читайте також: У США заявили, що льотчики ЗСУ можуть навчитися літати на винищувачах F-16 за три місяці

Мілана Головань
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війнаавіаціянавчаннявинищувачЮрій ІгнатF-16
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