ЗСУ підтвердили: у вересні США розпочнуть навчання українських льотчиків на F-16
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю NV вперше офіційно підтвердив, що у вересні українські льотчики розпочнуть тренуватися на винищувачах F-16 у США.
За його словами, у вересні на авіабазі в Техасі розпочнеться "мовна" підготовка українських пілотів і технічного персоналу до навчання на бойових літаках.
США, каже Ігнат, вже дали на це дозвіл.
"Де, як не у США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є й інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів", – заявив він.
Речник ПС також підтвердив, що українські пілоти із бойовим досвідом із кінця серпня проходять навчання на F-16 у Данії. За його словами, там льотчики Повітряних сил ЗСУ вже виконують ту програму, яку їм запропонували партнери.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – невідомо).
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.
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