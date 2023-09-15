ЗСУ підтвердили: у вересні США розпочнуть навчання українських льотчиків на F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю NV вперше офіційно підтвердив, що у вересні українські льотчики розпочнуть тренуватися на винищувачах F-16 у США.

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За його словами, у вересні на авіабазі в Техасі розпочнеться "мовна" підготовка українських пілотів і технічного персоналу до навчання на бойових літаках.

США, каже Ігнат, вже дали на це дозвіл.

"Де, як не у США? У них найкраща база підготовки пілотів. Тому ми дуже розраховуємо саме на Сполучені Штати, бо там є й інструктори, і база, і можливості для того, щоб більше охопити пілотів", – заявив він.

Речник ПС також підтвердив, що українські пілоти із бойовим досвідом із кінця серпня проходять навчання на F-16 у Данії. За його словами, там льотчики Повітряних сил ЗСУ вже виконують ту програму, яку їм запропонували партнери.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – невідомо).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.

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