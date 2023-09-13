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У США заявили, що льотчики ЗСУ можуть навчитися літати на винищувачах F-16 за три місяці

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 07:26
У США заявили, що льотчики ЗСУ можуть навчитися літати на винищувачах F-16 за три місяці - Фото
Винищувачі F-16 (Фото: EPA)

У командуванні військово-повітряних сил національної гвардії США заявили, що українські льотчики можуть навчитися літати на винищувачах F-16 за три місяці. Про це повідомив генерал Майкл Ло на щорічному з'їзді Асоціації ВПС у Нешнл-Харборі, цитує його Associated Press.

За його словами, США можуть провести підготовку перших українських льотчиків до кінця 2023 року, хоча мине більше часу перед бойовими вильотами.

Він зазначив, що льотчики прибудуть на базу в Арізоні до жовтня, зараз їх оцінюють на знання англійської мови.

"Залежно від їхніх знань та попереднього досвіду винищувачів вони можуть пройти навчання у США протягом трьох місяців. Щойно вони отримають добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", — сказав Ло.

Генерал заявив, що пріоритетом США є стислий термін навчання, щоб прискорити передання винищувачів F-16 Україні.

Водночас воєначальник підкреслив, що після завершення навчання в США українським льотчикам доведеться повернутися до Європи для додаткової підготовки в країнах НАТО, де союзники навчать їх обслуговування літаків.

"Це також потрібно буде завершити, перш ніж літаки почнуть виконувати бойові завдання", — резюмував він.

Читайте також: Резніков: Навчання на F-16 займе щонайменше шість-сім місяців. Але може бути й довше

Дмитро Гриниченко
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