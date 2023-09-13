У США заявили, що льотчики ЗСУ можуть навчитися літати на винищувачах F-16 за три місяці

У командуванні військово-повітряних сил національної гвардії США заявили, що українські льотчики можуть навчитися літати на винищувачах F-16 за три місяці. Про це повідомив генерал Майкл Ло на щорічному з'їзді Асоціації ВПС у Нешнл-Харборі, цитує його Associated Press.

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За його словами, США можуть провести підготовку перших українських льотчиків до кінця 2023 року, хоча мине більше часу перед бойовими вильотами.

Він зазначив, що льотчики прибудуть на базу в Арізоні до жовтня, зараз їх оцінюють на знання англійської мови.

"Залежно від їхніх знань та попереднього досвіду винищувачів вони можуть пройти навчання у США протягом трьох місяців. Щойно вони отримають добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", — сказав Ло.

Генерал заявив, що пріоритетом США є стислий термін навчання, щоб прискорити передання винищувачів F-16 Україні.

Водночас воєначальник підкреслив, що після завершення навчання в США українським льотчикам доведеться повернутися до Європи для додаткової підготовки в країнах НАТО, де союзники навчать їх обслуговування літаків.

"Це також потрібно буде завершити, перш ніж літаки почнуть виконувати бойові завдання", — резюмував він.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.

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