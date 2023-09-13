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В США заявили, что летчики ВСУ могут научиться летать на истребителях F-16 за три месяца

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 07:26
В США заявили, что летчики ВСУ могут научиться летать на истребителях F-16 за три месяца - Фото
Истребители F-16 (Фото: EPA)

В командовании военно-воздушных сил национальной гвардии США заявили, что украинские летчики могут научиться летать на истребителях F-16 за три месяца. Об этом сообщил генерал Майкл Ло на ежегодном съезде Ассоциации ВВС в Нэшнл-Харборе, цитирует его Associated Press.

По его словам, США могут провести подготовку первых украинских летчиков до конца 2023 года, хотя пройдет больше времени перед боевыми вылетами.

Он отметил, что летчики прибудут на базу в Аризоне к октябрю, сейчас их оценивают на знание английского языка. 

"В зависимости от их знаний и предыдущего опыта истребителей они могут пройти обучение в США в течение трех месяцев. Как только они получат добро, они приедут и немедленно начнут обучение", — сказал Ло. 

Генерал заявил, что приоритетом США является сжатые сроки обучения, чтобы ускорить передачу истребителей F-16 Украине. 

Одновременно военачальник подчеркнул, что после завершения обучения в США украинским летчиками придется вернуться в Европу для дополнительной подготовки в странах НАТО, где союзники обучат их обслуживанию самолетов. 

"Это также необходимо будет завершить, прежде чем самолеты начнут выполнять боевые задачи", — резюмировал он.

  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.

Читайте также: Резников: Обучение на F-16 займет по меньшей мере шесть-семь месяцев. Но может быть и дольше

Дмитрий Гриниченко
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