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ВСУ подтвердили: в сентябре США начнут обучение украинских летчиков на F-16

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 19:59
ВСУ подтвердили: в сентябре США начнут обучение украинских летчиков на F-16 - Фото
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью NV впервые официально подтвердил, что в сентябре украинские летчики начнут тренироваться на истребителях F-16 в США.

По его словам, в сентябре на авиабазе в Техасе начнется "языковая" подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на боевых самолетах.

США, говорит Игнат, уже дали на это разрешение.

"Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", – заявил он.

Спикер ВС также подтвердил, что украинские пилоты с боевым опытом с конца августа проходят обучение на F-16 в Дании. По его словам, там летчики Воздушных сил ВСУ уже выполняют ту программу, которую им предложили партнеры.

Читайте также: В США заявили, что летчики ВСУ могут научиться летать на истребителях F-16 за три месяца

Милана Головань
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