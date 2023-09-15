ВСУ подтвердили: в сентябре США начнут обучение украинских летчиков на F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью NV впервые официально подтвердил, что в сентябре украинские летчики начнут тренироваться на истребителях F-16 в США.

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По его словам, в сентябре на авиабазе в Техасе начнется "языковая" подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на боевых самолетах.

США, говорит Игнат, уже дали на это разрешение.

"Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", – заявил он.

Спикер ВС также подтвердил, что украинские пилоты с боевым опытом с конца августа проходят обучение на F-16 в Дании. По его словам, там летчики Воздушных сил ВСУ уже выполняют ту программу, которую им предложили партнеры.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Такие условия назвал Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.

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