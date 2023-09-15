ВСУ подтвердили: в сентябре США начнут обучение украинских летчиков на F-16
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью NV впервые официально подтвердил, что в сентябре украинские летчики начнут тренироваться на истребителях F-16 в США.
По его словам, в сентябре на авиабазе в Техасе начнется "языковая" подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на боевых самолетах.
США, говорит Игнат, уже дали на это разрешение.
"Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", – заявил он.
Спикер ВС также подтвердил, что украинские пилоты с боевым опытом с конца августа проходят обучение на F-16 в Дании. По его словам, там летчики Воздушных сил ВСУ уже выполняют ту программу, которую им предложили партнеры.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Такие условия назвал Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от 5 до 10 самолетов.
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