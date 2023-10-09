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Дания собирается расширить коалицию по отправке Украине истребителей F-16 – премьер страны

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 12:56
Дания собирается расширить коалицию по отправке Украине истребителей F-16 – премьер страны - Фото
Метте Фредериксен (Фото: ЕРА, Ида Мари Одгаард)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене заявила, что королевство работает над расширением коалиции стран по передаче Украине западных истребителей F-16. Ее цитирует The Guardian и Sky News.

Обращаясь с призывом к странам НАТО по отправке боевых самолетов в Украину, Фредериксен отметила, что "до тех пор, пока украинцы готовы продолжать бой за свободу, странам-участницам Альянса следует решиться и дать обещание, что трансатлантическое сообщество не поддастся усталости от конфликта".

"Мы должны быть с Украиной до конца. Никто из нас не может утверждать, что устал от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Решим, что усталости от войны не будет в нашем трансатлантическом сообществе", – сказала она.

По словам датского премьера, российский диктатор Владимир Путин просчитался, думая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "останутся просто словами", но вместо этого "украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и вскоре Украина будет также летать на наших F-16".

Смотрите также: Воздушные силы показали, как украинские летчики учатся на симуляторах F-16.

Милана Головань
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