Зеленский анонсировал ускорение учений на F-16 и "хорошие новости" по артиллерии и ПВО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом он сказал на совместном брифинге с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

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Зеленский сообщил, что в Румынии создается Центр подготовки пилотов, где будут тренировать, в частности, украинских летчиков на истребителях F-16. Он назвал это "чрезвычайно важным решением".

"Мы обсудили с господином президентом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", – сказал Зеленский.

Он также анонсировал "хорошие новости" по артиллерии и ПВО для Украины.

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