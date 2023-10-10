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Зеленский анонсировал ускорение учений на F-16 и "хорошие новости" по артиллерии и ПВО

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 17:00
Зеленский анонсировал ускорение учений на F-16 и
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом он сказал на совместном брифинге с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Зеленский сообщил, что в Румынии создается Центр подготовки пилотов, где будут тренировать, в частности, украинских летчиков на истребителях F-16. Он назвал это "чрезвычайно важным решением".

"Мы обсудили с господином президентом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", – сказал Зеленский.

Он также анонсировал "хорошие новости" по артиллерии и ПВО для Украины.

Смотрите также: Воздушные силы показали, как украинские летчики учатся на симуляторах F-16 – видео

Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийученияРумынияавиациявоенная помощьf-16
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