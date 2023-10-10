Зеленский анонсировал ускорение учений на F-16 и "хорошие новости" по артиллерии и ПВО
Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом он сказал на совместном брифинге с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
Зеленский сообщил, что в Румынии создается Центр подготовки пилотов, где будут тренировать, в частности, украинских летчиков на истребителях F-16. Он назвал это "чрезвычайно важным решением".
"Мы обсудили с господином президентом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", – сказал Зеленский.
Он также анонсировал "хорошие новости" по артиллерии и ПВО для Украины.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов. Нидерланды предоставят 42 F-16, но часть бортов будет использоваться для учений.
- Украина должна применять F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от пяти до 10 самолетов).
- Дания работает над расширением коалиции стран по отправке Украине F-16.
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