Премьер Румынии: В Европе сейчас всплеск популистов и экстремистов — это двойники Путина

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку заявил, что в Европейском Союзе наблюдается всплеск популярности правопопулистских сил, которые выступают против поддержки Украины. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Румыния продолжит поддержку Украины, несмотря на то, что многие в Европе "демонстрируют признаки усталости от войны".

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", — сказал Чолаку.

Он отметил, что в Европе наблюдается всплеск поддержки правых и популистских сил, которые критикуют помощь Украине и выступают против разрыва связей с Россией.

"Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов? Давайте не будем забывать, что в следующем году у нас состоятся выборы в Европейский парламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС", — резюмировал политик.

Истребители F-16, которые Нидерланды должны предоставить Украине, будут доставлены в Румынию для обучения украинских пилотов.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Недавно министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени.

Читайте также: Президент Румынии назвал падение дронов РФ на территории страны "реальной проблемой"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.