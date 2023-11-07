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Премьер Румынии: В Европе сейчас всплеск популистов и экстремистов — это двойники Путина

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 09:17
Премьер Румынии: В Европе сейчас всплеск популистов и экстремистов — это двойники Путина - Фото
Марсель Чолаку (Фото: EPA/Robert Ghement)

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку заявил, что в Европейском Союзе наблюдается всплеск популярности правопопулистских сил, которые выступают против поддержки Украины. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По его словам, Румыния продолжит поддержку Украины, несмотря на то, что многие в Европе "демонстрируют признаки усталости от войны". 

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", — сказал Чолаку.

Он отметил, что в Европе наблюдается всплеск поддержки правых и популистских сил, которые критикуют помощь Украине и выступают против разрыва связей с Россией. 

"Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов? Давайте не будем забывать, что в следующем году у нас состоятся выборы в Европейский парламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС", — резюмировал политик. 

  • Истребители F-16, которые Нидерланды должны предоставить Украине, будут доставлены в Румынию для обучения украинских пилотов.
  • Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
  • Недавно министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени.

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Дмитрий Гриниченко
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