Премьер Румынии: В Европе сейчас всплеск популистов и экстремистов — это двойники Путина
Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку заявил, что в Европейском Союзе наблюдается всплеск популярности правопопулистских сил, которые выступают против поддержки Украины. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.
По его словам, Румыния продолжит поддержку Украины, несмотря на то, что многие в Европе "демонстрируют признаки усталости от войны".
"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", — сказал Чолаку.
Он отметил, что в Европе наблюдается всплеск поддержки правых и популистских сил, которые критикуют помощь Украине и выступают против разрыва связей с Россией.
"Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов? Давайте не будем забывать, что в следующем году у нас состоятся выборы в Европейский парламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС", — резюмировал политик.
- Истребители F-16, которые Нидерланды должны предоставить Украине, будут доставлены в Румынию для обучения украинских пилотов.
- Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
- Недавно министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску назвала военными преступлениями удары России по дунайским портам в Измаиле и Рени.
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