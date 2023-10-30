F-16 для Украины через две недели будут в Румынии для учений пилотов – премьер Нидерландов
30.10.2023, 20:00
F-16 (Иллюстративное фото: US Air Force)
Истребители F-16, которые Нидерланды должны предоставить Украине, будут доставлены в Румынию через две недели для обучения украинских пилотов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
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По его словам, самолеты F-16 через две недели прибудут в учебный центр в Румынии.
"Это означает, что курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать, могут начаться в ближайшее время", – сказал Рютте.
12 октября министр обороны Нидерландов заявила, что ее страна через несколько недель отправит в Румынию от 12 до 18 истребителей F-16 для обучения украинских пилотов.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – неизвестно). 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от 5 до 10 самолетов).
- 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
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