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F-16 для Украины через две недели будут в Румынии для учений пилотов – премьер Нидерландов

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30.10.2023, 20:00
F-16 для Украины через две недели будут в Румынии для учений пилотов – премьер Нидерландов - Фото
F-16 (Иллюстративное фото: US Air Force)

Истребители F-16, которые Нидерланды должны предоставить Украине, будут доставлены в Румынию через две недели для обучения украинских пилотов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, самолеты F-16 через две недели прибудут в учебный центр в Румынии.

"Это означает, что курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать, могут начаться в ближайшее время", – сказал Рютте.

12 октября министр обороны Нидерландов заявила, что ее страна через несколько недель отправит в Румынию от 12 до 18 истребителей F-16 для обучения украинских пилотов.

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Артём Джерипа
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