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Украинский летчик поделился впечатлениями от обучения на F-16 в Нидерландах – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 13:28
Украинский летчик поделился впечатлениями от обучения на F-16 в Нидерландах – видео - Фото
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Украинский летчик с позывным "Moonfish" в интервью ТСН поделился первыми впечатлениями от обучения на западных истребителях F-16 в Нидерландах. По его словам, сейчас он и его побратимы много занимаются на авиационных тренажерах, но каждый день взаимодействуют с боевыми самолетами.

Он заявил, что обучение на авиационных симуляторах находится на начальном этапе.

Как отмечалось в сюжете Воздушных сил о тренировке летчиков на таких аппаратах, в программное обеспечение симуляторов загружены реальные карты территории Украины, поэтому украинские военные фактически "летают" в небе родной страны.

Военный заявил, что западные инструкторы "очень мотивированы" обучением украинских летчиков на истребителях, поскольку "понимают, что это однозначно изменит ход войны".

Отвечая на вопрос, какие эмоции испытали военные Воздушных сил, когда прибыли за границу и оказались внутри F-16, "Moonfish" сказал: "Теплые, счастливые эмоции".

"Мы этого ждали, готовились, использовали различные виды программного обеспечения для того, чтобы понять самолет до того, как мы в него сядем", – добавил он.

Смотрите также: Воздушные силы показали, как украинские летчики учатся на симуляторах F-16 – видео

Милана Головань
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