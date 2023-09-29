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Український льотчик поділився враженнями від навчань на F-16 у Нідерландах – відео

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29.09.2023, 13:28
Український льотчик поділився враженнями від навчань на F-16 у Нідерландах – відео - Фото
Винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

Український льотчик із позивним "Moonfish" в інтерв'ю ТСН поділився першими враженнями від навчання на західних винищувачах F-16 у Нідерландах. За його словами, наразі він та його побратими багато займаються на авіаційних тренажерах, але кожного дня взаємодіють із бойовими літаками.

Він заявив, що навчання на авіаційних симуляторах перебуває на початковому етапі. 

Як зазначалось у сюжеті Повітряних сил про тренування льотчиків на таких апаратах, у програмне забезпечення симуляторів завантажено реальні мапи території України, тому українські військові вже фактично "літають" у небі рідної країни.

Військовий заявив, що західні інструктори "дуже вмотивовані" навчанням українських льотчиків на винищувачах, оскільки "розуміють, що це однозначно змінить перебіг війни".

Відповідаючи на запитання, які емоції відчули військові Повітряних сил, коли прибули за кордон та опинилися всередині F-16, "Moonfish" сказав: "Теплі, щасливі емоції".

"Ми на це чекали, готувалися, використовували різні види програмного забезпечення для того, щоб зрозуміти літак до того, як ми у нього сядемо", – додав він.

Дивіться також: Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео

Мілана Головань
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війнаавіаціянідерландивинищувачF-16
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