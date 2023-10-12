Нидерланды отправят до 18 истребителей F-16 в центр подготовки украинских летчиков
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна через несколько недель отправит в Румынию от 12 до 18 истребителей F-16, на которых украинские летчики будут проходить обучение. Ее цитирует местное издание NL Times.
"Мы надеемся передать в Румынию от 12 до 18 самолетов в течение нескольких недель, а это значит, что центр сможет начать работу", – сказала она, добавив, что создание и подготовка учебного центра в Румынии в итоге у Украины проходит хорошо.
Она заявила, что Нидерланды все еще работают над дополнительной помощью для украинской противовоздушной обороны.
"Нидерланды смогут сделать еще больше в ближайшие месяцы", – отметила Оллонгрен.
Министр обороны не объявляла, когда Украина сможет получить первые боевые самолеты от Амстердама, однако заявила, сколько F-16 получат Воздушные силы ВСУ в итоге.
По ее словам, речь идет о 24 единицах истребителей, которые Украина сможет привлечь к войне против российской агрессии.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это возможно от 5 до 10 самолетов).
- 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года.
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