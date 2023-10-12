Нидерланды отправят до 18 истребителей F-16 в центр подготовки украинских летчиков

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна через несколько недель отправит в Румынию от 12 до 18 истребителей F-16, на которых украинские летчики будут проходить обучение. Ее цитирует местное издание NL Times.

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"Мы надеемся передать в Румынию от 12 до 18 самолетов в течение нескольких недель, а это значит, что центр сможет начать работу", – сказала она, добавив, что создание и подготовка учебного центра в Румынии в итоге у Украины проходит хорошо.

Она заявила, что Нидерланды все еще работают над дополнительной помощью для украинской противовоздушной обороны.

"Нидерланды смогут сделать еще больше в ближайшие месяцы", – отметила Оллонгрен.

Министр обороны не объявляла, когда Украина сможет получить первые боевые самолеты от Амстердама, однако заявила, сколько F-16 получат Воздушные силы ВСУ в итоге.

По ее словам, речь идет о 24 единицах истребителей, которые Украина сможет привлечь к войне против российской агрессии.

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