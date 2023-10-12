Нідерланди відправлять до 18 винищувачів F-16 у центр підготовки українських льотчиків
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна за кілька тижнів відправить до Румунії від 12 до 18 винищувачів F-16, на яких українські льотчики проходитимуть навчання. Її цитує місцеве видання NL Times.
"Ми сподіваємося передати до Румунії від 12 до 18 літаків упродовж кількох тижнів, а це означає, що центр зможе розпочати роботу", – сказала вона, додавши, що створення й підготовка навчального центру в Румунії у підсумку в України проходить добре.
Вона заявила, що Нідерланди все ще працюють над додатковою допомогою для української протиповітряної оборони.
"Нідерланди зможуть зробити ще більше в найближчі місяці", – зазначила Оллонгрен.
Міністерка оборони не оголошувала, коли Україна зможе отримати перші бойові літаки від Амстердаму, проте заявила, скільки F-16 отримають Повітряні сили ЗСУ у підсумку.
За її словами, йдеться про 24 одиниці винищувачів, які Україна зможе залучити до війни проти російської агресії.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків.
- Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не на території Росії. Такі умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).
- 11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.
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