Нідерланди відправлять до 18 винищувачів F-16 у центр підготовки українських льотчиків

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна за кілька тижнів відправить до Румунії від 12 до 18 винищувачів F-16, на яких українські льотчики проходитимуть навчання. Її цитує місцеве видання NL Times.

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"Ми сподіваємося передати до Румунії від 12 до 18 літаків упродовж кількох тижнів, а це означає, що центр зможе розпочати роботу", – сказала вона, додавши, що створення й підготовка навчального центру в Румунії у підсумку в України проходить добре.

Вона заявила, що Нідерланди все ще працюють над додатковою допомогою для української протиповітряної оборони.

"Нідерланди зможуть зробити ще більше в найближчі місяці", – зазначила Оллонгрен.

Міністерка оборони не оголошувала, коли Україна зможе отримати перші бойові літаки від Амстердаму, проте заявила, скільки F-16 отримають Повітряні сили ЗСУ у підсумку.

За її словами, йдеться про 24 одиниці винищувачів, які Україна зможе залучити до війни проти російської агресії.

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