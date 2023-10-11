Остін: США очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил України, навесні ЗСУ отримають F-16

Міністр оборони США Ллойд Остін після 16-го Рамштайну заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.

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"Сполучені Штати очолюватимуть коаліцію, що допоможе Україні розвивати власні Військово-повітряні сили. Ми тісно співпрацюватимемо з Україною та іншими країнами у розвитку спроможності українських льотчиків використовувати літаки F-16", – сказав глава Пентагону.

Голова Міноборони США сказав, що спільно зі США коаліцію очолять Данія та Нідерланди, які відіграють провідну роль у підготовці українців на F-16.

За його словами, наразі продовжується навчання українських льотчиків та технічного персоналу на цих бойових літаках.

"Щодо F-16, коли вони прибудуть. Зараз йде навчання пілотів. Потрібно декілька місяців. Я думаю, не раніше наступної весни ми побачимо літаки там (в Україні. – Ред.)", – сказав Остін.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не йдеться).

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).

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