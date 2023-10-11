F-16: Бельгія розпочне передачу Україні винищувачів з 2025 року

Бельгія розпочне передачу Україні винищувачів F-16 з 2025 року, заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер в ефірі BelRTL.

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Уряд Бельгії має намір передавати Україні винищувачі F-16, починаючи з 2025 року, сказала міністр оборони.

За її словами, точні терміни залежатимуть від того, як швидко ВПС Бельгії переходитимуть на нові літаки F-35.

11 жовтня президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Бельгії, де проходять зустріч міністрів оборони країн НАТО та нарада контактної групи у форматі "Рамштайн".

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ — не йдеться).

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).

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