RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

F-16: Бельгія розпочне передачу Україні винищувачів з 2025 року

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 11:02
F-16: Бельгія розпочне передачу Україні винищувачів з 2025 року - Фото
Людивін Дедондер (Фото - скриншот з відео)

Бельгія розпочне передачу Україні винищувачів F-16 з 2025 року, заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер в ефірі BelRTL.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Уряд Бельгії має намір передавати Україні винищувачі F-16, починаючи з 2025 року, сказала міністр оборони.

За її словами, точні терміни залежатимуть від того, як швидко ВПС Бельгії переходитимуть на нові літаки F-35.

11 жовтня президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Бельгії, де проходять зустріч міністрів оборони країн НАТО та нарада контактної групи у форматі "Рамштайн".

Читайте також: Зеленський анонсував прискорення навчань на F-16 та "хороші новини" з артилерії та ППО

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогабельгіяF-16міністр оборонивинищувачіЛюдивін Дедондер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 