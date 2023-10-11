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F-16: Бельгия начнет передачу Украине истребителей с 2025 года

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 11:02
F-16: Бельгия начнет передачу Украине истребителей с 2025 года - Фото
Людивин Дедондер (Фото - скриншот из видео)

Бельгия начнет передачу Украине истребителей F-16 с 2025 года, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире BelRTL.

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Правительство Бельгии намерено передавать Украине истребители F-16 начиная с 2025 года, сказала министр обороны.

По ее словам, точные сроки будут зависеть от того, как быстро ВВС Бельгии будут переходить на новые самолеты F-35.

11 октября президент Владимир Зеленский находится с визитом в Бельгии, где проходят встреча министров обороны стран НАТО и совещание контактной группы в формате "Рамштайн". 

  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от пяти до 10 самолетов).

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Сергей Бережной
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