F-16: Бельгия начнет передачу Украине истребителей с 2025 года
11.10.2023, 11:02
Людивин Дедондер (Фото - скриншот из видео)
Бельгия начнет передачу Украине истребителей F-16 с 2025 года, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире BelRTL.
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Правительство Бельгии намерено передавать Украине истребители F-16 начиная с 2025 года, сказала министр обороны.
По ее словам, точные сроки будут зависеть от того, как быстро ВВС Бельгии будут переходить на новые самолеты F-35.
11 октября президент Владимир Зеленский находится с визитом в Бельгии, где проходят встреча министров обороны стран НАТО и совещание контактной группы в формате "Рамштайн".
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (у страны есть 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — не говорится).
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от пяти до 10 самолетов).
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