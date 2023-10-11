F-16: Бельгия начнет передачу Украине истребителей с 2025 года

Бельгия начнет передачу Украине истребителей F-16 с 2025 года, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире BelRTL.

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Правительство Бельгии намерено передавать Украине истребители F-16 начиная с 2025 года, сказала министр обороны.

По ее словам, точные сроки будут зависеть от того, как быстро ВВС Бельгии будут переходить на новые самолеты F-35.

11 октября президент Владимир Зеленский находится с визитом в Бельгии, где проходят встреча министров обороны стран НАТО и совещание контактной группы в формате "Рамштайн".

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (у страны есть 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ — не говорится).

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это может быть от пяти до 10 самолетов).

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