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Зеленского ждут сегодня в Брюсселе, примет участие в совещании группы Рамштайн

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11.10.2023, 09:34
Зеленского ждут сегодня в Брюсселе, примет участие в совещании группы Рамштайн - Фото
Зеленский и Столтенберг (Фото - Twitter Jens Stoltenberg)

Президент Владимир Зеленский 11 октября будет в Бельгии, где проходят встреча министров обороны стран НАТО и совещание контактной группы в формате Рамштайн. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство со ссылкой на местные медиа сообщает, что Зеленский после визита в Румынию направляется в Брюссель, где, помимо прочего, встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании международной контактной группы по помощи Украине (формат Рамштайн).     

Министры стран НАТО в Брюсселе планируют встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым на заседании Совета НАТО-Украина. На совещании, помимо войны РФ против Украины, обсудят аварию на подводном газопроводе Balticconnector и повреждение телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

Ожидается, что в совещании примет участие по видеосвязи министр обороны Израиля Йоав Галлант.

ДОПОЛНЕНО в 10:00. Зеленский подтвердил, что находится с визитом в Бельгии и планирует участвовать в совещании Рамштайн. 

  • Ранее сообщалось, что 11 октября в Брюсселе состоится 16-е заседание в формате "Рамштайн", а 12 октября состоится встреча министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса.

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Сергей Бережной
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