Зеленский прибыл в Румынию. Обсудит усиление ПВО и ситуацию в Черном море
Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию, где должен встретиться с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии в области безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами", – написал Зеленский.
Президент поблагодарил Румынию за "искреннюю и масштабную" помощь, а также за "максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в том числе продовольственной".
- 4 сентября 2023 года Украина сообщила, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
- Неоднократно в Румынии были найдены обломки дронов.
- Генсек НАТО заявил, что падение "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".
- 15 сентября заместитель начальника штаба обороны Румынии заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны.
- 22 сентября президент Румынии заявил, что падение российских дронов на территории страны является "реальной проблемой".
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