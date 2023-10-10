UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский прибыл в Румынию. Обсудит усиление ПВО и ситуацию в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 10:43
Зеленский прибыл в Румынию. Обсудит усиление ПВО и ситуацию в Черном море - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию, где должен встретиться с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии в области безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами", – написал Зеленский.

Президент поблагодарил Румынию за "искреннюю и масштабную" помощь, а также за "максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в том числе продовольственной".

Читайте также: Reuters: Румыния разворачивает ПВО вдоль Дуная на границе с Украиной: сбивать шахеды россиян

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Клаус ЙоханнисВладимир ЗеленскийвойнаРумыния
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 