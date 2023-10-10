Зеленский прибыл в Румынию. Обсудит усиление ПВО и ситуацию в Черном море

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию, где должен встретиться с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии в области безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами", – написал Зеленский.

Президент поблагодарил Румынию за "искреннюю и масштабную" помощь, а также за "максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в том числе продовольственной".

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