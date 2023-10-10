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Зеленський прибув до Румунії. Обговорить посилення ППО та ситуацію в Чорному морі

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10.10.2023, 10:43
Зеленський прибув до Румунії. Обговорить посилення ППО та ситуацію в Чорному морі - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії, де має зустрітися з президентом країни Клаусом Йоханнісом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами", – написав Зеленський.

Президент подякував Румунії за "щиру та масштабну" допомогу, а також за "максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої".

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнарумуніяклаус йоханніс
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