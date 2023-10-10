Зеленський прибув до Румунії. Обговорить посилення ППО та ситуацію в Чорному морі
10.10.2023, 10:43
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії, де має зустрітися з президентом країни Клаусом Йоханнісом. Про це глава держави повідомив у Telegram.
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"Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами", – написав Зеленський.
Президент подякував Румунії за "щиру та масштабну" допомогу, а також за "максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої".
- 4 вересня 2023 року Україна повідомила, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
- Неодноразово в Румунії були знайдені уламки дронів.
- Генсек НАТО заявив, що падіння "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".
- 15 вересня заступник начальника штабу оборони Румунії заявив, що Румунія готова збивати російські дрони.
- 22 вересня президент Румунії заявив, що падіння російських дронів на території країни є "реальною проблемою".
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