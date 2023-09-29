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Новини | Reuters: Румунія розгортує ППО вздовж Дунаю на кордоні з Україною: збивати шахеди росіян

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 14:47
Reuters: Румунія розгортує ППО вздовж Дунаю на кордоні з Україною: збивати шахеди росіян - Фото
Кілія зі сторони Румунії (скриншот)

Румунія переміщує сили протиповітряної оборони для захисту сіл у басейні Дунаю поруч з українським кордоном, посилюючи їх новими пунктами спостереження і патрулями. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлених джерела в армії.

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Медіа пише, що ці заходи, разом з розміщенням чотирьох літаків F-16 і введенням безполітної зони в цьому регіоні, є "ознакою стурбованості" Румунії та інших членів НАТО, що війна Росії проти України може перекинутися на її територію через можливий переліт дронів та ракет через Дунай.  

Два анонімних джерела розповіли агентству, що окремі інциденти з падінням "частин дронів" на території Румунії підкреслили "ризик непорозуміння між Бухарестом і НАТО". Це й спонукало румунські збройні сили посилити безпеку в цьому регіоні, аби захистити цивільне населення.

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Наразі армія Румунії збудувала два бомбосховища в селищі Плауру, що розташоване за кількасот метрів від Ізмаїла.

Місцеві мешканці почали отримувати сповіщення на свої мобільні телефони про виявлення російських БпЛА.

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румуніяппоДунайшахеди
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