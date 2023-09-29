Румыния перемещает силы противовоздушной обороны для защиты сел в бассейне Дуная рядом с украинской границей, усиливая их новыми пунктами наблюдения и патрулями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в армии.

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Медиа пишет, что эти мероприятия, вместе с размещением четырех самолетов F-16 и введением бесполетной зоны в этом регионе, являются "признаком обеспокоенности" Румынии и других членов НАТО, что война России против Украины может перекинуться на ее территорию из-за возможного перелета дронов и ракет через Дунай.

Два анонимных источника рассказали агентству, что отдельные инциденты с падением "частей дронов" на территории Румынии подчеркнули "риск недоразумения между Бухарестом и НАТО". Это и побудило румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом регионе, чтобы защитить гражданское население.

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В настоящее время армия Румынии построила два бомбоубежища в поселке Плауру, расположенном в нескольких сотнях метров от Измаила.

Местные жители начали получать уведомления на свои мобильные телефоны об обнаружении российских БпЛА.

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