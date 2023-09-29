Новости | Reuters: Румыния разворачивает ПВО по Дунаю на границе с Украиной: сбивать шахеды россиян
Румыния перемещает силы противовоздушной обороны для защиты сел в бассейне Дуная рядом с украинской границей, усиливая их новыми пунктами наблюдения и патрулями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в армии.
Медиа пишет, что эти мероприятия, вместе с размещением четырех самолетов F-16 и введением бесполетной зоны в этом регионе, являются "признаком обеспокоенности" Румынии и других членов НАТО, что война России против Украины может перекинуться на ее территорию из-за возможного перелета дронов и ракет через Дунай.
Два анонимных источника рассказали агентству, что отдельные инциденты с падением "частей дронов" на территории Румынии подчеркнули "риск недоразумения между Бухарестом и НАТО". Это и побудило румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом регионе, чтобы защитить гражданское население.
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В настоящее время армия Румынии построила два бомбоубежища в поселке Плауру, расположенном в нескольких сотнях метров от Измаила.
Местные жители начали получать уведомления на свои мобильные телефоны об обнаружении российских БпЛА.
- 4 сентября 2023 года Украина сообщила, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
- Неоднократно в Румынии были найдены обломки дронов.
- Генсек НАТО заявил, что падение "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".
- 15 сентября заместитель начальника штаба обороны Румынии заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны.
- 22 сентября президент Румынии заявил, что падение российских дронов на территории страны является "реальной проблемой".
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