Зеленський у Брюсселі, він візьме участь у нараді групи "Рамштайн"

Президент Володимир Зеленський 11 жовтня буде в Бельгії, де проходять зустріч міністрів оборони країн НАТО та нарада контактної групи у форматі "Рамштайн". Про це повідомляє Reuters.

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Агентство з посиланням на місцеві медіа повідомляє, що Зеленський після візиту до Румунії прямує до Брюсселя, де, крім іншого, зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і візьме участь у засіданні міжнародної контактної групи з допомоги Україні (формат "Рамштайн").

Міністри країн НАТО у Брюсселі мають намір зустрітися з міністром оборони України Рустемом Умеровим на засіданні Ради НАТО-Україна. На нараді, окрім війни РФ проти України, обговорять аварію на підводному газопроводі Balticconnector та пошкодження телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

Очікується, що в нараді візьме участь за допомогою відеозв'язку міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

ДОПОВНЕНО о 10:00. Зеленський підтвердив, що перебуває з візитом у Бельгії та братиме участь у нараді "Рамштайн".

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня у Брюсселі відбудеться 16-е засідання у форматі "Рамштайн", а 12 жовтня буде зустріч міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

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