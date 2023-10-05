Рамштайн-16 пройде наступного тижня у Брюсселі. Вперше з Брауном замість Міллі

Наступного тижня у Брюсселі відбудеться 16-те засідання у форматі "Рамштайн". Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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У Міноборони США повідомили, що голова відомства Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун вирушать до Брюсселя 10 жовтня, щоб провести засідання Контактної групи щодо оборони України. Це буде вже 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав на брифінгу, що Рамштайн-16 пройде 11 жовтня.

12 жовтня також відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

Браун вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн", оскільки раніше головою Об'єднаного комітету начальників штабів був Марк Міллі. Пані посол у США Оксана Маркарова заявила, що Браун "надзвичайно поінформований" щодо України.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 19 вересня. Це було 15-те засідання загалом і перше для нового міністра оборони Рустема Умєрова.

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