Німеччина "працює над питанням" надання Україні ще однієї системи Patriot взимку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

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"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", – повідомив глава держави.

Також глава української держави зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Пізніше іспанський уряд повідомив, що Україна отримає шість додаткових пускових установок для систем ЗРК Hawk.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад десяти країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.



За даними німецьких військових, система Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км та вражати цілі на відстані до 160 км.

9 вересня 2023 року федеральний уряд Німеччини оголосив про черговий пакет допомоги для України. В ньому передбачається надання Україні додаткових двох пускових установок для Patriot.

5 жовтня очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримає більше систем ППО.

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