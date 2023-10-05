Уряд Іспанії вирішив передати Україні шість пускових установок зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів глави уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського у Гранаді. Про це повідомили у пресслужбі іспанського уряду.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході переговорів президент України поділився із главою уряду Іспанії ситуацією на полі бою, саме тому Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

27 вересня Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилена і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".

30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.

Вчора Зеленський анонсував "певні рішення" партнерів для посилення української ППО.

Читайте також: Броньовики, пускові установки та зенітні ракети. Іспанія надає нову допомогу Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.