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Новини | Іспанія передасть Україні шість пускових установок ЗРК Hawk

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 19:14
Іспанія передасть Україні шість пускових установок ЗРК Hawk - Фото
Педро Санчес та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Уряд Іспанії вирішив передати Україні шість пускових установок зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів глави уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського у Гранаді. Про це повідомили у пресслужбі іспанського уряду.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході переговорів президент України поділився із главою уряду Іспанії ситуацією на полі бою, саме тому Санчес запропонував Зеленському нові системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також відповідне навчання для українських солдатів та обладнання для розмінування.

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Мілана Головань
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війнавійськова допомогаПедро СанчесіспаніяВолодимир ЗеленськийHAWK
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