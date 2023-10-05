Испания передаст Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk

Правительство Испании решило передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского в Гранаде. Об этом сообщили в пресс-службе испанского правительства.

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"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также защиты нового зернового коридора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров президент Украины поделился с главой Испании ситуацией на поле боя, поэтому Санчес предложил Зеленскому новые системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также соответствующее обучение для украинских солдат и оборудование для разминирования.

27 сентября Шмигаль заявил, что к зиме ПВО Украины будет усилена и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".

30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

Вчера Зеленский анонсировал "определенные решения" партнеров по усилению украинского ПВО.

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