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Испания передаст Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 19:14
Испания передаст Украине шесть пусковых установок для ЗРК Hawk - Фото
Педро Санчес и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Правительство Испании решило передать Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk по итогам переговоров главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Владимира Зеленского в Гранаде. Об этом сообщили в пресс-службе испанского правительства.

"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также защиты нового зернового коридора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров президент Украины поделился с главой Испании ситуацией на поле боя, поэтому Санчес предложил Зеленскому новые системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также соответствующее обучение для украинских солдат и оборудование для разминирования.

  • 27 сентября Шмигаль заявил, что к зиме ПВО Украины будет усилена и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".
  • 30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.
  • Вчера Зеленский анонсировал "определенные решения" партнеров по усилению украинского ПВО.

Читайте также: Броневики, пусковые установки и зенитные ракеты. Испания оказывает новую помощь Украине

Милана Головань
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