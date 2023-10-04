UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский анонсировал решения партнеров, чтобы у Украины появилось больше ПВО перед зимой видео

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 19:24
Видео: Владимир Зеленский
Уклонистам за границей приготовиться? Кого планируют вернуть в Украину
Уклонистам за границей приготовиться? Кого планируют вернуть в Украину
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео

Президент Владимир Зеленский анонсировал "определенные решения" партнеров для усиления украинской противовоздушной обороны и подчеркнул необходимость до зимы успеть провести в регионах соответствующие работы по защите объектов. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенные решения от наших партнеров. Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", – заявил Зеленский.

Также он сказал, что идет подготовка к активной международной работе, и эта и следующая недели "должны быть для Украины результативными".

  • 27 сентября Шмыгаль заявил, что до зимы ПВО Украины будет усилена, и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".
  • 30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

Читайте также: Зеленский: До конца года, по данным ГУР, ядерных угроз со стороны РФ будет больше

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийпвовоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 