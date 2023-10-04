Президент Владимир Зеленский анонсировал "определенные решения" партнеров для усиления украинской противовоздушной обороны и подчеркнул необходимость до зимы успеть провести в регионах соответствующие работы по защите объектов. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенные решения от наших партнеров. Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы", – заявил Зеленский.

Также он сказал, что идет подготовка к активной международной работе, и эта и следующая недели "должны быть для Украины результативными".

27 сентября Шмыгаль заявил, что до зимы ПВО Украины будет усилена, и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".

30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

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