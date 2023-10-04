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Зеленський анонсував рішення партнерів, щоб в України з'явилось більше ППО перед зимою видео

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04.10.2023, 19:24
Відео: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський анонсував "певні рішення" партнерів для посилення української протиповітряної оборони та наголосив на необхідності до зими встигнути провести у регіонах відповідні роботи для захисту об'єктів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими", – заявив Зеленський.

Також він сказав, що йде підготовка до активної міжнародної роботи, і цей і наступний тижні "мають бути для України результативними".

  • 27 вересня Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилена, і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".
  • 30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійськова допомогаппо
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