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Зеленський: До кінця року, за даними ГУР, ядерних погроз з боку РФ буде більше

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04.10.2023, 16:47
Зеленський: До кінця року, за даними ГУР, ядерних погроз з боку РФ буде більше - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на прогнози української розвідки, заявив в інтерв'ю італійському виданню Sky TG24, що до кінця 2023 року Росія посилить ядерні погрози.

"До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, коли Росія погрожує ядерною зброєю, це свідчить про прояв слабкості, а не її сили.

Кремль вдається до таких кроків тоді, коли ні бойові дії, ні робота дипломатів не дають йому бажаних результатів, додав Зеленський.

"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі", – резюмував президент.

  • 6 вересня 2023 року голова Генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак заявив, що "гангстерські" ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна вимагають від НАТО агресивнішої відповіді, включно з польотами більшої кількості літаків із ядерною зброєю.
  • 17 вересня президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезний".

Дивіться також: РФ, Китай та США розширилися на ядерних полігонах – супутникові знімки CNN

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаядерна зброя
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