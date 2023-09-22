РФ, Китай та США розширилися на ядерних полігонах – супутникові знімки CNN

США, Китай та Росія у період від трьох до п'яти років розширили свої ядерні полігони – побудували там нові об'єкти та прорили тунелі. Про це свідчать супутникові знімки, які отримали журналісти CNN.

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Полігони, про які йдеться, розташовані у трьох локаціях: в пустелі Невада в США, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі у Китаю, та на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, що є територією Росії.

Згідно з супутниковими змінами, на цих ділянках з’явилися нові тунелі під горами, дороги та сховища. Також пожвавився рух транспортних засобів, які в'їжджають на об'єкти, а потім залишають територію.

Журналісти наголошують, що поки що немає жодних доказів, що країни готуються до ядерних випробувань. Водночас аналітик Джеффрі Льюїс, який надав CNN знімки, вважає, що існують натяки на їхнє відновлення.

На російському полігоні Нова земля з 2021 по 2023 роки триває масштабне будівництво: до порту прибувають кораблі й нові транспортні контейнери, взимку дороги розчищаються, а вглиб арктичних гір риють тунелі.

Ексофіцер розвідки ВПС США Седрік Лейтон не виключає, що таким чином росіяни хочуть "підійти якомога ближче до самої межі" й починають готуватися до ядерних випробувань.

На супутниковому знімку з китайського полігону також видно підвищену активність.

CNN пише, що на території висохлого озера Лобнор збільшується терикон, за останні роки почали копати п’ятий підземний тунель, з’явилися нові дороги та зона зберігання, куди можна помістити вибухові речовини.

З 2018 по 2023 рік США розширили підземний об'єкт U1a на своєму полігоні.

В Адміністрації національної безпеки (NNSA), підрозділі Міністерства енергетики США, який наглядає за об'єктом, кажуть, що лабораторія призначена для проведення "підкритичних" ядерних експериментів.

За їхніми словами, це давня практика, яка має забезпечити надійність зброї в поточному арсеналі без повномасштабних випробувань.

22 серпня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Китай, на його думку, застеріг Росію щодо застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України.

6 вересня 2023 року голова генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак заявив, що "гангстерські" ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна вимагають від НАТО більш агресивної відповіді, включно з польотами більшої кількості літаків із ядерною зброєю.

17 вересня президент Фінляндії Саулі Ніїністьо вважає, що ризик застосування Росією проти України ядерної зброї "величезний".

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