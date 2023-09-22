РФ, Китай и США расширились на ядерных полигонах – спутниковые снимки CNN

США, Китай и Россия в период от трех до пяти лет расширили свои ядерные полигоны – построили там новые объекты и прорыли подземные тоннели. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные журналистами CNN.

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Полигоны, о которых идет речь, расположены в трех локациях: в пустыне Невада в США, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, и на архипелаге в Северном Ледовитом океане, являющимся территорией России.

Согласно спутниковым изменениям, на этих участках появились новые тоннели под горами, дороги и хранилища. Также оживилось движение транспортных средств, которые въезжают на объекты, а затем покидают территорию.

Журналисты отмечают, что пока нет никаких доказательств, что страны готовятся к ядерным испытаниям. В то же время аналитик Джеффри Льюис, предоставивший CNN снимки, считает, что существуют намеки на их возрождение.

На российском полигоне Новая земля с 2021 по 2023 годы продолжается масштабное строительство: в порт прибывают корабли и новые транспортные контейнеры, зимой дороги расчищаются, а вглубь арктических гор роют туннели.

Экс-офицер разведки ВВС США Седрик Лейтон не исключает, что таким образом россияне хотят "подойти как можно ближе к самому пределу" и начинают готовиться к ядерным испытаниям.

На спутниковом снимке с китайского полигона также видна повышенная активность.

CNN пишет, что на территории высохшего озера Лобнор увеличивается террикон, в последние годы начали копать пятый подземный тоннель, появились новые дороги и зона хранения, куда можно поместить взрывчатые вещества.

С 2018 по 2023 год США расширили подземный объект U1a на своем полигоне.

В Администрации национальной безопасности (NNSA), наблюдающем за объектом подразделении Министерства энергетики США говорят, что лаборатория предназначена для проведения "подкритических" ядерных экспериментов.

По их словам, это давняя практика, обеспечивающая надежность оружия в текущем арсенале без полномасштабных испытаний.

22 августа 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Китай, по его мнению, предостерег Россию о применении тактического ядерного оружия в войне против Украины.

6 сентября 2023 года глава генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что "гангстерские" ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО более агрессивного ответа, включая полёты большего количества самолетов с ядерным оружием.

17 сентября президент Финляндии Саули Нииностио считает, что риск применения Россией против Украины ядерного оружия "огромен".

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