"Не думаю, что Китай допустит". Данилов не считает, что РФ применит ядерное оружие за Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай предостерег Россию насчет применения тактического ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил на дискуссионной панели Крымской платформы.

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Медиатор напомнил, что в международной политике бытует мнение, что усилия Украины по деоккупации Крыма могут привести к ядерной эскалации: якобы Кремль выполнит угрозы нанести ядерный удар, если украинские войска вернутся на полуостров.

Данилов так не считает.

"Я не думаю, что Китай допустит то, что даст согласование Путину швыряться ядерными снарядами. Тактическими. Более того, я более чем уверен, что он [Путин] уже имеет по этому поводу предупреждение [от Пекина]", – сказал он.

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По его словам, если все-таки российский диктатор решится на применение оружия массового поражения, "тогда ответ мира должен быть моментальным", а если мир сделает вид, что ничего этакого не произошло, то "это вопрос короткого времени, когда начнется использование ядерного оружия теми [другими] странами, которые его имеют".

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