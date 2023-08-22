"Не думаю, что Китай допустит". Данилов не считает, что РФ применит ядерное оружие за Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай предостерег Россию насчет применения тактического ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил на дискуссионной панели Крымской платформы.
Медиатор напомнил, что в международной политике бытует мнение, что усилия Украины по деоккупации Крыма могут привести к ядерной эскалации: якобы Кремль выполнит угрозы нанести ядерный удар, если украинские войска вернутся на полуостров.
Данилов так не считает.
"Я не думаю, что Китай допустит то, что даст согласование Путину швыряться ядерными снарядами. Тактическими. Более того, я более чем уверен, что он [Путин] уже имеет по этому поводу предупреждение [от Пекина]", – сказал он.
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По его словам, если все-таки российский диктатор решится на применение оружия массового поражения, "тогда ответ мира должен быть моментальным", а если мир сделает вид, что ничего этакого не произошло, то "это вопрос короткого времени, когда начнется использование ядерного оружия теми [другими] странами, которые его имеют".
- Глава ГУР Буданов в 2022-м заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- В конце января 2023 года он сказал, что придерживается прогноза, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". Он считает, что в Кремле "не откровенные идиоты", чтобы, пытаясь сохранить захваченный в 2014 году полуостров, применить ядерное оружие.
- В начале июля президент Зеленский сообщил, что война не закончится, пока Крым не будет деоккупирован.
- Также в июле президент США заявил, что не считает "реальной перспективой" применение Россией ядерного оружия, но "хотя как знать".
- Чтобы эффективнее выбивать россиян из Крыма, Украине нужны AGM-158 JASSM для истребителей F-16, пишет Forbes.
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