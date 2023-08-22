UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не думаю, что Китай допустит". Данилов не считает, что РФ применит ядерное оружие за Крым

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 13:28
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай предостерег Россию насчет применения тактического ядерного оружия в войне против Украины. Об этом он заявил на дискуссионной панели Крымской платформы.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Медиатор напомнил, что в международной политике бытует мнение, что усилия Украины по деоккупации Крыма могут привести к ядерной эскалации: якобы Кремль выполнит угрозы нанести ядерный удар, если украинские войска вернутся на полуостров.

Данилов так не считает.

"Я не думаю, что Китай допустит то, что даст согласование Путину швыряться ядерными снарядами. Тактическими. Более того, я более чем уверен, что он [Путин] уже имеет по этому поводу предупреждение [от Пекина]", – сказал он.

Смотрите видео: "На днях увидите". Буданов анонсировал неприятности для оккупантов Крыма

По его словам, если все-таки российский диктатор решится на применение оружия массового поражения, "тогда ответ мира должен быть моментальным", а если мир сделает вид, что ничего этакого не произошло, то "это вопрос короткого времени, когда начнется использование ядерного оружия теми [другими] странами, которые его имеют".

Читайте также: "Будем сражаться и на пляжах". В ГУР рассказали, как РФ готовится к освобождению ВСУ Крыма

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКрымядерное оружиедеоккупацияАлексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 