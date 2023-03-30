"Будем сражаться и на пляжах". В ГУР рассказали, как РФ готовится к освобождению ВСУ Крыма

Российские оккупанты укрепляют позиции в Крыму и готовятся к освобождению полуострова украинскими войсками, а их главари активно продают недвижимость в Крыму и отправляют свои семьи в Россию. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Укринформу.

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В ГУР уверяют, что есть ряд фактов, свидетельствующих о том, что российские войска якобы готовятся к наступлению ВСУ на временно оккупированный полуостров.

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию в оккупированном Крыму и констатируем появление и укрепление фортификационных сооружений – даже на пляжах траншей нарыли. Но мы, как сказал сэр Уинстон Черчилль, будем сражаться и на пляжах", – заявил Черняк.

По его словам, чем больше российская армия терпит потери и поражения на фронте, тем тревожнее становятся настроения оккупантов в Крыму. Он назвал это "определенной тенденцией", которая длится несколько месяцев и усиливается.

"Рядовой состав и рядовые прислужники оккупантов тоже ощущают острую потребность покинуть полуостров, но их успокаивают, мол, все под контролем, нет причин для паники", – сказал он.

У России достаточно мощная группировка в Крыму – и на море, и на суше, и в воздухе. К примеру, сказал представитель ГУР, они сконцентрировали там около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов, информировал Черняк.

Кроме того, по данным украинской разведки, оккупанты разместили в Крыму носители ядерного оружия. В частности, речь идет о кораблях и подлодках, о самолетах и наземных комплексах.

По словам Черняка, потенциально у России есть возможность использовать ядерное оружие, но "сомнительно, что оно им воспользуется".

"Такой сценарий никак не приведет к победе над Украиной, однако будет означать катастрофу для самой России", – объяснил он.

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Мілана Головань

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