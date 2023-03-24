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Окончание войны начнется с освобождения Крыма — представитель Зеленского на полуострове

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 15:41
Окончание войны начнется с освобождения Крыма — представитель Зеленского на полуострове - Фото
Тамила Ташева (Фото: Тамила Ташева/Facebook)

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что окончание войны РФ против Украины начнется с освобождения временно оккупированного полуострова. Об этом сказано в сообщении Представительства президента в АРК.

По ее словам, стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, принятая в 2021 году, ставила в приоритет политико-дипломатический путь возвращения полуострова, однако никогда не исключала военный.
Она отметила, что в условиях полномасштабной войны против России Украина будет сама выбирать, каким путем освобождать свою территорию от противника.
Ташева заявила, что в стратегии записаны цели победы Украины, восстановление ее территориальной целостности и безопасности. 
"В этом году меры стратегии меняются. Это назрело в условиях полномасштабного вторжения и является требованием времени. Стратегия закрепит ключевое — завершение войны начнется с освобождения Крыма, потому что война началась с его оккупации", — резюмировала представитель главы государства. 
Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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