Окончание войны начнется с освобождения Крыма — представитель Зеленского на полуострове
24.03.2023, 15:41
Тамила Ташева (Фото: Тамила Ташева/Facebook)
Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что окончание войны РФ против Украины начнется с освобождения временно оккупированного полуострова. Об этом сказано в сообщении Представительства президента в АРК.
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По ее словам, стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, принятая в 2021 году, ставила в приоритет политико-дипломатический путь возвращения полуострова, однако никогда не исключала военный.
Она отметила, что в условиях полномасштабной войны против России Украина будет сама выбирать, каким путем освобождать свою территорию от противника.
Ташева заявила, что в стратегии записаны цели победы Украины, восстановление ее территориальной целостности и безопасности.
"В этом году меры стратегии меняются. Это назрело в условиях полномасштабного вторжения и является требованием времени. Стратегия закрепит ключевое — завершение войны начнется с освобождения Крыма, потому что война началась с его оккупации", — резюмировала представитель главы государства.
Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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