Окончание войны начнется с освобождения Крыма — представитель Зеленского на полуострове

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что окончание войны РФ против Украины начнется с освобождения временно оккупированного полуострова. Об этом сказано в сообщении Представительства президента в АРК.

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По ее словам, стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, принятая в 2021 году, ставила в приоритет политико-дипломатический путь возвращения полуострова, однако никогда не исключала военный.

Она отметила, что в условиях полномасштабной войны против России Украина будет сама выбирать, каким путем освобождать свою территорию от противника.

Ташева заявила, что в стратегии записаны цели победы Украины, восстановление ее территориальной целостности и безопасности.

"В этом году меры стратегии меняются. Это назрело в условиях полномасштабного вторжения и является требованием времени. Стратегия закрепит ключевое — завершение войны начнется с освобождения Крыма, потому что война началась с его оккупации", — резюмировала представитель главы государства.

Дмитро Гриниченко

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