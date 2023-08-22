"Не думаю, що Китай допустить". Данілов не вважає, що РФ застосує ядерну зброю за деокупацію Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Китай застеріг Росію щодо застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України. Про це він заявив на дискусійній панелі Кримської платформи.

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Медіатор нагадав, що у міжнародній політиці існує думка, що зусилля України з деокупації Криму можуть призвести до ядерної ескалації: нібито Кремль виконає погрози завдати ядерного удару, якщо українські війська повернуться на півострів.

Данилов так не вважає.

"Я не думаю, що Китай допустить те, що дасть погодження Путіну кидатися ядерними снарядами. Тактичними. Щобільше, я більш ніж впевнений, що він [Путін] вже має з цього приводу попередження [від Пекіна]", – сказав він.

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За його словами, якщо все ж таки російський диктатор зважиться на застосування зброї масового враження, "тоді відповідь світу має бути миттєвою", а якщо світ вдасть, що нічого такого не сталося, то "це питання короткого часу, коли почнеться використання ядерної зброї тими [іншими] країнами, що її мають".

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