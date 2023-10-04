Зеленский: К концу года, по данным ГУР, ядерных угроз со стороны РФ будет больше

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил в интервью итальянскому изданию Sky TG24, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"До конца года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, когда Россия угрожает ядерным оружием, это свидетельствует о проявлении слабости, а не ее силы.

Кремль предпринимает такие шаги тогда, когда ни боевые действия, ни работа дипломатов не дают ему желаемых результатов, добавил Зеленский.

"Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле", – резюмировал президент.

6 сентября 2023 года глава Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что "гангстерские" ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО более агрессивного ответа, включая полёты большего количества самолетов с ядерным оружием.

17 сентября президент Финляндии Саули Нийнисте считает, что риск применения Россией против Украины ядерного оружия "огромен".

Читайте также: РФ, Китай и США расширились на ядерных полигонах – спутниковые снимки CNN

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.