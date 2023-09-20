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Броневики, пусковые установки и зенитные ракеты. Испания объявила о новой помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 16:48
Броневики, пусковые установки и зенитные ракеты. Испания объявила о новой помощи Украине - Фото
Маргарита Роблес (Фото: ЕРА)

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Об этом она объявила по результатам заседания в формате "Рамштайн".

Пакет включает в себя бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты, военные грузовики, санитарные машины и надувные лодки. Число техники и ее наименования в Минобороны страны не назвали.

Также Испания отправила в Украину полевой госпиталь, оборудованный отделением безотлагательной хирургии, послеоперационным отделением, стерилизационным оборудованием, лабораторией и увеличенным количеством коек.

О том, как прошло 15-е заседание "Рамштайна", читайте в материале LIGA.net.

  • 24 июля Испания отправила в Украину четыре танка Leopard, бронеавтомобили, машины скорой помощи, грузовики и разные виды боеприпасов.

Читайте также: Der Spiegel: Украина отказалась от бракованных немецких танков Leopard. Это уже второй случай

Милана Головань
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Маргарита Роблесвойнаиспаниявоенная помощь
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