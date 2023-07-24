Испания отправила в Украину четыре танка Leopard, бронемашины М113, боеприпасы – фото
Утром 24 июля в Украину из Испании отправились танки Leopard, бронеавтомобили, машины скорой помощи, грузовики и различные виды боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны Испании.
Как отмечается, четыре Leopard 2A4 вылетели из Сантандера в Польшу.
Из порта Сантандер вышло судно с военными и гуманитарными грузами, направлявшееся в Украину.
В этот пакет помощи вошли десять бронеавтомобилей М113 (три из них для Госпогранслужбы), десять грузовиков (из которых пять будут переданы Госпогранслужбе и пять – Вооруженным Силам), один многоцелевой бронированный автомобиль (для Госпогранслужбы), три гражданских автомобиля скорой помощи и один бронированный автомобиль скорой помощи, а также один бронированный гражданский автомобиль скорой помощи (для Госпогранслужбы).
Ожидается, что помощь Испании из этого пакета будет доставлена в Украину в начале августа.
- 23 апреля 2023 года глава Минобороны Испании сообщила об отправке в Украину первой партии из шести танков Leopard 2.
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