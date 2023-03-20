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В Минобороны показали, как ВСУ учатся на танках Leopard 2A4 в Испании – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 13:42
В Минобороны показали, как ВСУ учатся на танках Leopard 2A4 в Испании – видео - Фото
Танк Leopard 2A4 в Испании (Фото: ЕРА)

Министерство обороны в Twitter опубликовало видео, на котором украинские военные учатся на танках Leopard 2A4 на полигоне в Испании.

"Военнослужащие четвертой танковой бригады ВСУ осваивают Leopard 2A4 на полигоне в Сарагосе", – говорится в сообщении.

  • 25 января 2023 года издание El Pais опубликовало материал, в котором говорилось, что Испания планирует присоединиться к танковому альянсу с Leopard 2 для Украины.
  • 23 февраля премьер Испании Педро Санчес анонсировал передачу Украине десяти танков Leopard и добавил, что его страна научит ВСУ использовать их.
  • Министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что Мадрид передаст Украине танки Leopard 2 уже "весной".

Смотрите также: Канадские военные показали, как учили украинцев управлять танками Leopard 2

Мілана Головань
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