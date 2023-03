В Минобороны показали, как ВСУ учатся на танках Leopard 2A4 в Испании – видео

Министерство обороны в Twitter опубликовало видео, на котором украинские военные учатся на танках Leopard 2A4 на полигоне в Испании.

"Военнослужащие четвертой танковой бригады ВСУ осваивают Leopard 2A4 на полигоне в Сарагосе", – говорится в сообщении.

Soldiers of the 4th Tank Brigade of #UAarmy are mastering Leopard 2A4 at the training ground in Zaragoza. pic.twitter.com/q8t1u7NrC2