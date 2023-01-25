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Испания будет в танковом альянсе по Leopard 2 для Украины – El Pais

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 11:21
Испания будет в танковом альянсе по Leopard 2 для Украины – El Pais - Фото
Танки Leopard 2 армии Испании (скриншот)

Испания будет в танковом альянсе по Leopard 2 для Украины после того, как будет достигнута договоренность о поставках Вооруженным Силам Украины на европейском уровне. Об этом пишет мадридская газета El Pais.

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"Отвечая на вопрос во вторник днем, во время пленарного заседания Конгресса, о возможной поставке Leopard в Украину, президент Педро Санчес ограничился подтверждением своей приверженности тому, что европейские страны идут рука об руку в этом вопросе", – пишет издание.

Санчес подчеркнул, что Мадрид намерен "сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой".

Сейчас премьер, Минобороны и МИД страны оценивают характеристики возможного испанского вклада в программу, пишет издание. На вооружении в испанской армии стоит 347 "Леопардов", из них 239 – местная модернизация Leopard 2E, и 108 — Leopard 2A4, закупленные у Германии в 1995 году.

В первую очередь рассматривается "реанимация" и передача Украине танков с хранения на базе в Сарагосе, где их несколько десятков единиц.

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53 из 108 танков в Сарагосе "являются жизнеспособными", пишет El Mundo.

"Правда заключается в том, что летом эти машины прошли тщательный осмотр, и около 20 из них были в хорошем состоянии, в то время как, согласно военным источникам, такое же количество нуждалось в ремонте. Даже те, которые были не в состоянии открыть огонь, можно было использовать как эвакуационные машины, благо корпуса хорошо сохранились", – пишет издание.

El Pais отметила, что собеседники говорили, что танкам из Сарагосы "потребуется настройка, которая займет несколько месяцев". 24 января El Mundo писала о "месяце".

Кроме того, Leopard 2A4 есть в гарнизонах Сеуты и Мелильи, и это "вполне боеспособные танки, которые можно было бы поставить сразу, но сделать так означало бы снять с охраны два североафриканских сектора".

"Точно так же поставка более современных Leopard 2E означала бы истощение бронетанковых частей", – отметили в издании.

Журналисты добавили, что еще одна область, в которой Испания могла бы сотрудничать, — это подготовка украинских танкистов и механиков и поставка снарядов к Leopard, "но это было бы за счет собственного армейского запаса, поскольку она их не производит".

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Євген Пилипенко
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война испания танк военная помощь союзники Leopard
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