Генсек НАТО обратился к Западу: Хотите мира завтра – срочно дайте Украине все, что есть

Западные союзники должны "срочно обеспечить Украину всем, что у нас есть" ввиду угрозы нового масштабного наступления российских оккупантов в первые месяцы 2023 года, потому что "нет никаких признаков, что Путин изменил свою цель доминировать над Украиной и ничто не указывает на то, что он готовится к миру". Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Welt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его спросили, "как долго продлится война", на что координатор Альянса ответил: "Никто не знает".

Но, добавил он, что известно, так это принцип "если хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня".

"Звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия. Наши интересы безопасности выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что, если Путин добьется успеха, другие будут учиться у него. Автократы этого мира наблюдают, как мы реагируем на это вторжение", – напомнил Столтенберг.

Генсек НАТО объяснил читателям, что руководство России "готово пожертвовать десятками тысяч российских солдат; там мобилизовали более 200 000 военнослужащих, планирует мобилизовать еще больше и активно работает над закупкой большего количества оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея".

Читайте также: Данилов обозначил четыре этапа войны. Украина сейчас находится на предпоследнем

"Мы знаем, что Россия планирует новые наступления, и мы должны быть к ним готовы. Вот почему это так срочно. Если мы хотим, чтобы Украина выжила как суверенная и свободная страна, то абсолютно необходимо действовать прямо сейчас. Больше тяжелой техники для Украины просто необходимо", – увещевает Столтенберг союзников.

Он в который раз подчеркнул, что НАТО не является стороной войны – "и так оно и останется".

"Мы не направляем в Украину свои войска или самолеты НАТО. Но мы поддерживаем их оборудованием, так как это агрессивная война против независимого, суверенного, демократического государства. Конечно, всегда есть риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса", – сказал он и подытожил тем, что "мы посылаем это сообщение Москве".

Читайте также: Не надо пугать украинцев мобилизацией сотен тысяч россиян – замглавы ГУР

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.