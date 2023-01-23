Не надо пугать украинцев мобилизацией сотен тысяч россиян – замглавы ГУР
"Не стоит пугать" украинцев тем, что страна-оккупант Россия собирается мобилизовать сотни тысяч своих граждан на войну: помимо пополнения ВС РФ людьми их еще следует вооружить и что-то сделать с низким моральным духом. Такое мнение в интервью Укринформу высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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"Не стоит пугать наших людей этими цифрами 300 000, 500 000… Есть еще много факторов – вооружение, моральный дух", – сказал он.
По словам разведчика, россияне на первой линии фронта "воевать не хотят, не хотят идти в наступление, многие пытаются себя покалечить или получить легкое ранение, чтобы уже не возвращаться на фронт".
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Скибицкий напомнил, что "большинство [россиян] говорят: как только закончится контракт, покинут позицию и уйдут домой", хотя их "никто уже не спрашивает".
Разведка считает, что российский диктатор Путин готовится к военному положению: отсюда назначение Герасимова и мобилизация экономики.
- Британская разведка назвала повышение возраста призыва в РФ возможной заменой мобилизации.
- 22 января президент Зеленский заявил, что военному руководству Украины поручено создать резервы личного состава армии.
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