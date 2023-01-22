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Военному руководству поручено создать резервы личного состава ВСУ – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 23:30
Военному руководству поручено создать резервы личного состава ВСУ – Зеленский - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в КНУ (Фото - Офис президента)

Военному руководству Украины поручено создать резервы для ротации личного состава ВСУ, который участвует в боевых действиях. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Участница встречи задала Зеленскому вопрос о том, как планируется пополнять личный состав ВСУ, учитывая ход войны и существующие и вероятные угрозы. 

Президент ответил, что перед военным руководством поставлена задача создать резервы для ротации личного состава, чтобы защитники Украины имели возможность не только воевать, но восстанавливаться после участия в боевых действиях.

"Потому что это сложно по разным причинам – ранения, и психологическое состояние. Оно должен быть нормальным", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что не может говорить в деталях о мобилизационных процессах, однако Ставка приняла соответствующие решения, а командующие по своим направлениям занимаются их реализацией.

  • 19 января на заседании Ставки главком ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативным направлением "Хортица" Александр Сырский докладывали о ходе военных действий. По итогам заседания Зеленский сообщил, что делаются "соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс".

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский мобилизация война ротация
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