Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в котором участвовали главы ОВА и исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что сегодня были новые участники – Клименко, который "контролирует все, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности", и главы некоторых областных военных администраций. Они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это главы Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской ОВА.

"Думаю, понятно почему именно такая география. Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответствующим образом отлажен", – заявил Зеленский.

На Ставке докладывали главком ВСУ Валерий Залужный и командующий наиболее горячим оперативным направлением на фронте – "Хортица" – Александр Сырский.

"Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые защищают Бахмут – поблагодарил за стойкость и способность наносить россиянам "именно такие потери, которые постепенно лишают смысла атаки оккупантов". Также он поблагодарил бойцов спецподразделения ГПСУ "Дозор" за эффективное сдерживание врага.

"Сейчас ключевая задача нашего государства, всех нас и наших партнеров – ежедневно усиливать у государства-террориста ощущение, что им не удастся ничего добиться в Украине. Сколько бы времени они не отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей не бросили на поле боя хозяева Кремля", – сказал Зеленский.

Он добавил, что один из важнейших элементов для выполнения этой задачи – современные западные танки, о поставках которых Украина договаривается с партнерами. Зеленский поблагодарил те страны, которые уже приняли такие решения.

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Оксана Житнюк

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