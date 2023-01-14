Путин готовится к военному положению. Отсюда назначение Герасимова и мобилизация экономики

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины и военному положению в РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют: по их наблюдениям, россияне проводят подготовку к длительной войне — проведенные Путиным мероприятия по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса свидетельствуют о подготовке перевода РФ на военное положение.

ГУР отмечает, что Кремль хочет усилить потенциал армии России и создать условия для проведения операций, которые были спланированы в начале большой войны, но провалились.

Попытки оккупантов привлечь все военные ресурсы для продолжения войны, а также недавнее назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины говорят не только о неудачах противника, но и о подготовке к продолжению полномасштабной войны, заявили в разведке.

30 декабря 2022 года глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что руководство РФ приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг сказал, что Россия с высокой вероятностью действительно готовит вторую волну мобилизации, которая может начаться после рождественских праздников в РФ.

Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

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Дмитро Гриниченко

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