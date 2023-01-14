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Путин готовится к военному положению. Отсюда назначение Герасимова и мобилизация экономики

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 12:48
Путин готовится к военному положению. Отсюда назначение Герасимова и мобилизация экономики - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины и военному положению в РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют: по их наблюдениям, россияне проводят подготовку к длительной войне — проведенные Путиным мероприятия по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса свидетельствуют о подготовке перевода РФ на военное положение. 

ГУР отмечает, что Кремль хочет усилить потенциал армии России и создать условия для проведения операций, которые были спланированы в начале большой войны, но провалились. 

Попытки оккупантов привлечь все военные ресурсы для продолжения войны, а также недавнее назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины говорят не только о неудачах противника, но и о подготовке к продолжению полномасштабной войны, заявили в разведке. 

Читайте также: Мобилизация в России. ФСБ запретила выезд всех военнообязанных из страны — разведка 

Дмитро Гриниченко
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