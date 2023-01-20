UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия наращивает авиагруппировку в Беларуси, готовится к скрытой мобилизации в Крыму – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 08:34
Россия наращивает авиагруппировку в Беларуси, готовится к скрытой мобилизации в Крыму – ГШ - Фото
Самолет ВКС РФ в Беларуси (фото - МО РБ)

На северных границах Украины (Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления) не обнаружено ударных группировок врага, однако под видом совместных с Беларусью учений страна-террорист Россия наращивает авиационную группировку. Об этом и о ходе полномасштабной войны за последние сутки сообщили в Генштабе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

19 января основные усилия оккупанты сосредоточили на попытках наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, тогда как на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском они оборонялись.

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки в районах Новоселовского и Белогоровки Луганской области, в Верхнекаменном, Краснополовке, Соледаре, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуте, Ивановском, Дилиевке, Водяном, Марьинке, Победе и Новоселке в Донецкой области, а также в Малой Токмачке и Степном – в Запорожской.

За сутки враг нанес девять ракетных и 23 авиационных удара, произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Смотрите видео LIGA.netВ ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки

Авиация ВСУ нанесла за тот же период 21 удар по районам сосредоточения врага и семь – по позициям его зенитно-ракетных комплексов (судя по сводке, без потерь в технике ПВО у россиян, либо результаты ударов пока не обработаны).

Помимо этого, защитники уничтожили три ударных дрона "Ланцет-3".

Было также поражено шесть пунктов управления ВС РФ, восемь районов сосредоточения и складов боеприпасов оккупантов.

Разведка сообщает, что во временно оккупированном Крыму захватчики готовятся к скрытой мобилизации.

В частности, в городе Севастополь вызовы в военкоматы начали поступать айтишникам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели ранее бронь от мобилизации.

Смотрите видео: "Мадяр" из Соледара показал итог работы артиллерии ВСУ по вагнеровцам в траншее (18+)

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым мобилизация сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 