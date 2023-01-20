Россия наращивает авиагруппировку в Беларуси, готовится к скрытой мобилизации в Крыму – ГШ

На северных границах Украины (Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления) не обнаружено ударных группировок врага, однако под видом совместных с Беларусью учений страна-террорист Россия наращивает авиационную группировку. Об этом и о ходе полномасштабной войны за последние сутки сообщили в Генштабе.

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19 января основные усилия оккупанты сосредоточили на попытках наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, тогда как на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском они оборонялись.

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки в районах Новоселовского и Белогоровки Луганской области, в Верхнекаменном, Краснополовке, Соледаре, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуте, Ивановском, Дилиевке, Водяном, Марьинке, Победе и Новоселке в Донецкой области, а также в Малой Токмачке и Степном – в Запорожской.

За сутки враг нанес девять ракетных и 23 авиационных удара, произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Авиация ВСУ нанесла за тот же период 21 удар по районам сосредоточения врага и семь – по позициям его зенитно-ракетных комплексов (судя по сводке, без потерь в технике ПВО у россиян, либо результаты ударов пока не обработаны).

Помимо этого, защитники уничтожили три ударных дрона "Ланцет-3".

Было также поражено шесть пунктов управления ВС РФ, восемь районов сосредоточения и складов боеприпасов оккупантов.

Разведка сообщает, что во временно оккупированном Крыму захватчики готовятся к скрытой мобилизации.

В частности, в городе Севастополь вызовы в военкоматы начали поступать айтишникам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели ранее бронь от мобилизации.

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Євген Пилипенко

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