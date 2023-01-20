Завтра ожидается 120 000. Генштаб показал статистику потерь российских войск в Украине
По состоянию на утро 20 января, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 119 300 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили шесть бронемашин, семь артиллерийских систем и уничтожили четыре БПЛА дальнего радиуса действия.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023-го включительно:
личного состава — около 119 300 человек (+770 за прошедшие сутки);
танков — 3139 (+3);
боевых бронированных машин — 6241 (+6);
артиллерийских систем — 2129 (+7);
РСЗО — 442 (-);
средств ПВО — 220 (-);
самолетов — 287 (-);
вертолетов — 277 (-);
автотехники и автоцистерн — 4903 (+7);
кораблей/катеров — 17 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1886 (+4);
спецтехники — 190 (-);
крылатых ракет — 749 (-).
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- В ночь на 20 января президент США Байден объявил новый пакет военной помощи Украине: там Bradley, Stryker, Avenger и боеприпасы.
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