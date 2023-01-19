Запорожское направление ключевое для ВСУ, мы можем сделать Крым островом — нардеп Костенко
Запорожское направление является ключевым для Вооруженных Сил Украины, россияне также накапливают там силы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил депутат Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко.
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По его словам, стратегически важное направление, как для ВСУ, так и для россиян — Запорожское. Он отметил, что противник также понимает это и накапливает там свои войска.
"Если мы пойдем в наступление и разрежем войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, то фактически Крым станет островом, который снабжается только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", — сказал Костенко.
Насчет планов оккупантов захватить Донецкую и Луганскую области к 1 марта нардеп выразил сомнение.
"При тех силах и средствах, которые сконцентрированы на востоке с обеих сторон, это маловероятно. Учитывая погодные условия, наличие вооружений. Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать. У них много месяцев не получается взять Бахмут и Соледар, захват Донецкой области сейчас малореалистичен", — резюмировал он.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, то они пойдут на Запорожье.
- ГУР: Главная задача России — удержать сухопутный коридор в Крым, но ВСУ его простреливают.
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