Запорожское направление ключевое для ВСУ, мы можем сделать Крым островом — нардеп Костенко

Запорожское направление является ключевым для Вооруженных Сил Украины, россияне также накапливают там силы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил депутат Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, стратегически важное направление, как для ВСУ, так и для россиян — Запорожское. Он отметил, что противник также понимает это и накапливает там свои войска.

"Если мы пойдем в наступление и разрежем войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, то фактически Крым станет островом, который снабжается только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", — сказал Костенко.

Насчет планов оккупантов захватить Донецкую и Луганскую области к 1 марта нардеп выразил сомнение.

"При тех силах и средствах, которые сконцентрированы на востоке с обеих сторон, это маловероятно. Учитывая погодные условия, наличие вооружений. Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать. У них много месяцев не получается взять Бахмут и Соледар, захват Донецкой области сейчас малореалистичен", — резюмировал он.

Читайте также: Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.