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Запорожское направление ключевое для ВСУ, мы можем сделать Крым островом — нардеп Костенко

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 14:44
Запорожское направление ключевое для ВСУ, мы можем сделать Крым островом — нардеп Костенко - Фото
Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Запорожское направление является ключевым для Вооруженных Сил Украины, россияне также накапливают там силы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил депутат Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко.

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По его словам, стратегически важное направление, как для ВСУ, так и для россиян — Запорожское. Он отметил, что противник также понимает это и накапливает там свои войска. 

"Если мы пойдем в наступление и разрежем войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, то фактически Крым станет островом, который снабжается только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", — сказал Костенко.

Насчет планов оккупантов захватить Донецкую и Луганскую области к 1 марта нардеп выразил сомнение. 

"При тех силах и средствах, которые сконцентрированы на востоке с обеих сторон, это маловероятно. Учитывая погодные условия, наличие вооружений. Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать. У них много месяцев не получается взять Бахмут и Соледар, захват Донецкой области сейчас малореалистичен", — резюмировал он. 

Читайте также: Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Крым запорожская область бердянск мелитополь Роман Костенко
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